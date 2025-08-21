В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

Режим воздушной тревоги объявлен в восьми областях Украины утром 21 августа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной.
Речь идет о Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях. Кроме того, сигналы воздушной тревоги звучали на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Отмечается, что тревога во всех этих регионах Украины была объявлена почти одновременно — примерно в 7:00.
Ранее тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровненской областях, там она продолжает действовать.
По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в городе была активирована система противовоздушной обороны. В столице потом прозвучали взрывы. Информация о них появилась в СМИ около 23:30 20 августа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.