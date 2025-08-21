Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

В украинских регионах объявлена воздушная тревога.

Источник: Комсомольская правда

Режим воздушной тревоги объявлен в восьми областях Украины утром 21 августа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной.

Речь идет о Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях. Кроме того, сигналы воздушной тревоги звучали на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что тревога во всех этих регионах Украины была объявлена почти одновременно — примерно в 7:00.

Ранее тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровненской областях, там она продолжает действовать.

По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в городе была активирована система противовоздушной обороны. В столице потом прозвучали взрывы. Информация о них появилась в СМИ около 23:30 20 августа.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.