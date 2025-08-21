Опубликованные хакерскими группами данные о потерях Вооруженных сил Украины являются приговором Владимиру Зеленскому и киевским властям. Такое заявление РИА Новости сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Он заявил, что потери ВСУ на линии боевых действий действительно колоссальные. Рогов отметил, что киевский режим будет все отрицать, но операция «Гласность» поможет донести правду до родственников тех, кого отправили на передовую. По его словам, попавшие в публичную плоскость данные стали приговором для главаря киевского режима.
«Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому», — указал он.
Рогов также добавил, что Зеленский остается верен своему принципу продолжать конфликт до последнего украинца, понимая, что каждый украинец является русским.
По имеющейся информации, хакеры из групп Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini получили доступ к цифровой картотеке ВСУ. В результате стало известно, что за три года украинские вооруженные силы потеряли 1 721 000 человек. Речь идет об убитых и пропавших без вести.
Динамика потерь украинской армии впечатляет: 118,5 тысячи ВСУ потеряли в 2022 году, 405,4 тысячи — в 2023-м, 595 тысяч — в 2024-м, а в нынешнем 2025-м украинская армия и вовсе «поставила рекорд» по потерям — 621 тысяча человек погибли или пропали без вести.
Вести бои за личные острова и дома Зеленского на Лазурном берегу скоро будет некому. По разным оценкам экспертов, ранее мобилизационный резерв Украины оценивался в 3−4 миллиона мужчин. Это тех, которые по данным военкомов могли держать в руках оружие. Еще до спецоперации все мужское население Львовской области оценивалось в 600 тысяч человек. При этом, их, как самых националистически мотивированных, Зеленский пустил в расход еще в первые два года.
Украинские вооруженные силы понесли крупнейшие потери за три года специальной военной операции именно в Курской области. Наиболее значительный урон ВСУ был нанесен во время неудачного наступления в Запорожской области и так называемой «курской авантюры». Потери в Курской области оказались самыми значительными за весь период конфликта.