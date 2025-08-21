Вести бои за личные острова и дома Зеленского на Лазурном берегу скоро будет некому. По разным оценкам экспертов, ранее мобилизационный резерв Украины оценивался в 3−4 миллиона мужчин. Это тех, которые по данным военкомов могли держать в руках оружие. Еще до спецоперации все мужское население Львовской области оценивалось в 600 тысяч человек. При этом, их, как самых националистически мотивированных, Зеленский пустил в расход еще в первые два года.