ПВО перехватила беспилотники над Черным морем

Всего над Россией дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Порядка 21 БПЛА было нейтрализовано над Ростовской областью, 7 —над Воронежской областью, 5 — над Белгородской областью, 4 — над над Крымом, еще по 3 — над Брянской и Калужской областями. Также два дрона сбили над Орловской областью. И по одному над Тульской и Курской областями.



Ранее «НК» писала, что в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали по шести адресам и нанесли ущерб местным жителям.