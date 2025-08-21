Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Самарской области спустя семь часов

Утром 21 августа в Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников. Напомним, что сообщение об угрозе появилось в приложении МЧС около 02.00. А примерно через семь часов стало известно, что ее отменили.
Сообщений о каких-то ЧП, связанных с угрозой атаки БПЛА, в это время не поступало.
Аэропорт Курумоч все это время работал в штатном режиме. Серьезных задержек в расписании вылета и прилета самолетов сейчас нет. А вот 20 августа самарский аэропорт закрывали на несколько часов, из-за этого два самолета ушли на запасной аэродром.
