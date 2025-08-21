Воронежская область пережила атаку в ночь 21 августа

Поданным Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 49 украинских БПЛА самолетного типа: 21 — над Ростовской областью, семь — над Воронежской, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской и Калужской областями, по два — над Орловской областью и акваторией Черного моря, по одному — над Курской и Тульской областями.