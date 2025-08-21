Воронежская область пережила атаку в ночь 21 августа

Падение БПЛА привело к отключению электричества в нескольких населенных пунктах и задержке поездов. Что известно к настоящему часу, рассказываем в нашем материале.
Пострадавших нет.
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области в 21:55 среды, 20 августа.
В три часа ночи губернатор Александр Гусев сообщил, что в одном из районов на юге региона ликвидировано более пяти беспилотников, ллюди не пострадали.
Упавший БПЛА повредил объект энергетики. Несколько сел остались без электричества, ряд пассажирских поездов пришлось задержать.
Задержаны на четыре часа.
В официальном Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги уточнили, что в результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь — Сохрановка) отсутствует напряжение в контактной сети. В РЖД создали оперативный штаб для координации восстановительных работ.
Всего были задержаны 19 поездов:
№ 135 Махачкала — Санкт-Петербург.
№ 11 Анапа — Москва.
№ 143 Кисловодск — Москва.
№ 125 Новороссийск — Москва.
№ 547 Имеретинский Курорт — Белгород.
№ 241 Анапа — Киров.
№ 285 Новороссийск — Мурманск.
№ 459 Адлер — Тамбов.
№ 246 Санкт-Петербург — Ейск.
№ 68 Москва — Симферополь.
№ 234 Москва — Новороссийск.
№ 144 Москва — Кисловодск.
№ 576 Москва — Имеретинский Курорт.
№ 114 Москва — Краснодар.
№ 480 Санкт-Петербург — Сухуми.
№ 20 Москва — Ростов-на-Дону.
№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург.
№ 217 Анапа — Москва.
№ 512 Воркута — Новороссийск.
«Максимальное время задержки поездов по состоянию на 06:35 мск составляет около 4 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — прокомментировали происшествие в официальном новостном канале РЖД.
К семи утра движение на участке Россошь — Сохрановка возобновили. Все поезда отправлены по своим маршрутам.
«Пассажиры поездов, следующих задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием», — отметили в РЖД, добавив, что будут использованы все возможности по минимизации времени задержки.
49 БПЛА.
Воронежская область находилась под угрозой атаки до 8:38 21 августа. Губернатор уточнил, что за минувшую ночь силы ПВО и средства РЭБ обнаружили, уничтожили и подавили над регионом семь беспилотных летательных аппаратов.
«На объектах энергетики на юге области продолжают работать оперативные службы. Несколько населенных пунктов пока остаётся без электричества, ведётся постепенное переключение на резервные линии электропитания», — написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Поданным Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 49 украинских БПЛА самолетного типа: 21 — над Ростовской областью, семь — над Воронежской, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской и Калужской областями, по два — над Орловской областью и акваторией Черного моря, по одному — над Курской и Тульской областями.