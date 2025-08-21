Ричмонд
Минобороны РФ получило новую партию истребителей Су-35С

В Ростехе напомнили, что Су-35С оснащены силовой установкой, созданной на базе новых двигателей.

Источник: Аргументы и факты

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) передала Минобороны РФ новую партию многофункциональных истребителей Су-35С для ВКС России, сообщили в пресс-службе организации.

«Самолёты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны РФ», — отметили в Ростехе.

В госкорпорации уточнили, что указанные истребители представляют собой переходное звено к авиакомплексам пятого поколения. Су-35С оснащены силовой установкой, созданной на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги.

Подчёркивается, что это даёт возможность улучшить летно-технические и маневренные характеристики истребителя.

Напомним, в июле американский журнал The National Interest написал, что Су-35С считается одним из самых эффективных боевых самолетов в арсенале ВКС РФ. В статье также были перечислены ключевые достоинства этого истребителя.