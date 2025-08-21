Ричмонд
«Дослужился до офицера»: оператор БПЛА из Красноярска рассказал о разработке дронов и доставке провизии

Участник СВО из Красноярского края, прошедший путь от рядового до офицера, рассказал о работе оператором беспилотников.

Источник: Соцсети

Участник СВО из Красноярского края, прошедший путь от рядового до офицера, рассказал о работе оператором беспилотников. Боец подчеркнул, что современная война требует не только управления дроном, но и способности к изобретениям.

По словам мужчины, его расчет занимался разведкой, наводкой и даже обеспечивал провизией дальние группы с помощью коптеров. Боец отметил, что для этого приходилось самостоятельно разрабатывать дроны с большей мощностью и дальностью.

«Русскому человеку всегда мало того, что есть. Он всегда хочет что-то изобрести, что-то улучшить. Мало взять и полететь — ты должен понимать, как все устроено, как отремонтировать технику», — поделился боец.

Напомним, для жителей Красноярского края, заключивших контракт, единовременная выплата увеличена до 1,7 млн рублей. С учетом федеральных выплат общая сумма на старте службы составляет 2,1 млн рублей, а доход за первый год может достигать 4 620 000 рублей.

