19 поездов, следующих на Кубань, задерживаются из-за атаки БПЛА

В числе составов и те, что следуют в или из Сочи, Краснодар и Новороссийск:
№ 135 Махачкала — Санкт-Петербург.
№ 11 Анапа — Москва.
№ 143 Кисловодск — Москва.
№ 125 Новороссийск — Москва.
№ 547 Имеретинский Курорт — Белгород.
№ 241 Анапа — Киров.
№ 285 Новороссийск — Мурманск.
№ 459 Адлер — Тамбов.
№ 246 Санкт-Петербург — Ейск.
№ 68 Москва — Симферополь.
№ 234 Москва — Новороссийск.
№ 144 Москва — Кисловодск.
№ 576 Москва — Имеретинский Курорт.
№ 114 Москва — Краснодар.
№ 480 Санкт-Петербург — Сухуми.
№ 20 Москва — Ростов-на-Дону.
№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург.
№ 217 Анапа — Москва.
№ 512 Воркута — Новороссийск.
В РЖД сообщили, что пассажирам поездов, задержавшихся более чем на четыре часа, предоставят питание.