19 поездов, следующих на Кубань, задерживаются из-за атаки БПЛА

В Воронежской области утром из-за падения дрона вблизи станций Журавка и Райновская было временно прекращено движение поездов. Примерно к 07:00 его удалось восстановить, однако 19 составов продолжают следовать с задержками, которые достигают четырёх часов.

В числе составов и те, что следуют в или из Сочи, Краснодар и Новороссийск:

№ 135 Махачкала — Санкт-Петербург.

№ 11 Анапа — Москва.

№ 143 Кисловодск — Москва.

№ 125 Новороссийск — Москва.

№ 547 Имеретинский Курорт — Белгород.

№ 241 Анапа — Киров.

№ 285 Новороссийск — Мурманск.

№ 459 Адлер — Тамбов.

№ 246 Санкт-Петербург — Ейск.

№ 68 Москва — Симферополь.

№ 234 Москва — Новороссийск.

№ 144 Москва — Кисловодск.

№ 576 Москва — Имеретинский Курорт.

№ 114 Москва — Краснодар.

№ 480 Санкт-Петербург — Сухуми.

№ 20 Москва — Ростов-на-Дону.

№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург.

№ 217 Анапа — Москва.

№ 512 Воркута — Новороссийск.

В РЖД сообщили, что пассажирам поездов, задержавшихся более чем на четыре часа, предоставят питание.

