ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе Курской области

«Очередные атаки врага по нашей территории. Вчера поздно вечером под обстрел попал посёлок Учительский Рыльского района. В результате удара повреждено остекление в 4 МКД, Ивановской СОШ, детском саду “Забава”, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.