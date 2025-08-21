ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе Курской области

КУРСК, 21 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе, остекление повреждено в четырех многоквартирных домах, школе и детском саду, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Очередные атаки врага по нашей территории. Вчера поздно вечером под обстрел попал посёлок Учительский Рыльского района. В результате удара повреждено остекление в 4 МКД, Ивановской СОШ, детском саду “Забава”, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших нет.
«Сейчас специалисты проводят подомовой обход: все повреждения будут зафиксированы, обязательно поможем с восстановлением. Информация о последствиях удара уточняется», — добавил врио губернатора региона.