Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мукачево на западе Украины горит предприятие

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Предприятие в Мукачево в Закарпатской области на западе Украины, где начался пожар после ночных взрывов, горит на площади около 7 тыс. кв. м. Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Закарпатской области.

«Возник масштабный пожар, площадью около 7 тыс. кв. метров», — говорится в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Местные СМИ публикуют фотографии из города, где небо уже заволокло густым черным дымом, он быстро распространяется на ближайшую округу. Власти Мукачево ранее просили жителей плотно закрыть окна и не выходить на улицу из-за начавшегося пожара.

Официально горсовет Мукачево не уточняет информацию о типе поврежденного предприятия, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об одном из крупнейших заводов электроники в стране Flex.

Ночью на всей территории Украины несколько часов действовала воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах, в частности в западных регионах страны.