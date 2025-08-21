В Мукачево на западе Украины горит предприятие

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Предприятие в Мукачево в Закарпатской области на западе Украины, где начался пожар после ночных взрывов, горит на площади около 7 тыс. кв. м. Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Закарпатской области.