Силы ПВО сбили 21 дрон над российскими регионами

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Средства ПВО РФ утром в период с 7.00 мск до 10.00 мск сбили 21 украинский беспилотник над Черным и Азовским морями и Крымом, сообщило Минобороны РФ в четверг.
«Двадцать первого августа текущего года в период с 7.00 мск до 10.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Республики Крым, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря и один БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
