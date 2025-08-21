Ричмонд
Силы ПВО сбили 21 дрон над российскими регионами

Силы ПВО сбили 21 дрон над Крымом, Азовским и Черным морями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Средства ПВО РФ утром в период с 7.00 мск до 10.00 мск сбили 21 украинский беспилотник над Черным и Азовским морями и Крымом, сообщило Минобороны РФ в четверг.

«Двадцать первого августа текущего года в период с 7.00 мск до 10.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Республики Крым, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря и один БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

