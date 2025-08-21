Атака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотников

Как сообщалось, в течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотника. 21 БПЛА сбит над Ростовской областью, семь — над территорией Воронежской области, пять — над Белгородской областью, четыре — над Крымом, по три дрона уничтожили над Брянской и Калужской областями, по два — в Орловской области и над акваторией Черного моря. Еще по одному беспилотнику сбили над территорией Курской и Тульской областей.