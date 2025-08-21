Ричмонд
Атака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Над Крымом в четверг утром уничтожили 16 украинских беспилотников, еще пять дронов сбиты над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 7.00 до 10.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Крыма, 4 — над акваторией Азовского моря, 1- над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотника. 21 БПЛА сбит над Ростовской областью, семь — над территорией Воронежской области, пять — над Белгородской областью, четыре — над Крымом, по три дрона уничтожили над Брянской и Калужской областями, по два — в Орловской области и над акваторией Черного моря. Еще по одному беспилотнику сбили над территорией Курской и Тульской областей.

Кроме того, в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут. Попытка операции противника была пресечена при содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

