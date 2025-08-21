Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона над Азовским морем

Инцидент произошел 21 августа с 7:00 до 10:00.
Всего за это время был сбит 21 украинский дрон. ПВО сработала один раз над Черным морем и 16 раз над Крымом.
Напомним, что в ночь на 21 августа в Ростовской области также отразили атаку 21 беспилотника. Системы ПВО успешно справились с угрозой в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Белокалитвинском, Миллеровском и Тарасовском районах.
Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Новошахтинске из-за одного из инцидентов на промышленном предприятии произошел пожар.