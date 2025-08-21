Ричмонд
Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона над Азовским морем

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над Азовским морем.

Инцидент произошел 21 августа с 7:00 до 10:00.

Всего за это время был сбит 21 украинский дрон. ПВО сработала один раз над Черным морем и 16 раз над Крымом.

Напомним, что в ночь на 21 августа в Ростовской области также отразили атаку 21 беспилотника. Системы ПВО успешно справились с угрозой в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Белокалитвинском, Миллеровском и Тарасовском районах.

Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Новошахтинске из-за одного из инцидентов на промышленном предприятии произошел пожар.