Пассажиров задержанных из-за БПЛА поездов отправили автобусами из Россоши

В городе Россоши Воронежской области автобусы транспортируют пассажиров, которые не смогли уехать на поезде из-за ночного налета украинских беспилотников.

Утром в четверг пресс-служба АО «ППК “ЧЕРНОЗЕМЬЕ” сообщила:

По техническим причинам приостановлено движение на участке Россошь — Гартмашевка. Организована доставка пассажиров автобусом от станции Россошь.

Напомним, атака ВСУ в ночь на 21 августа привела к возгоранию трансформатора на железнодорожной станции Райновская Россошанского района. Кроме того, без электричества остались несколько сел региона.

