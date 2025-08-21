Пассажиров задержанных из-за БПЛА поездов отправили автобусами из Россоши

Утром в четверг пресс-служба АО «ППК “ЧЕРНОЗЕМЬЕ” сообщила:
По техническим причинам приостановлено движение на участке Россошь — Гартмашевка. Организована доставка пассажиров автобусом от станции Россошь.
Напомним, атака ВСУ в ночь на 21 августа привела к возгоранию трансформатора на железнодорожной станции Райновская Россошанского района. Кроме того, без электричества остались несколько сел региона.
