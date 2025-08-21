Ричмонд
ТАСС: Более 20 тысяч дронов «Черника» поставлены в зону проведения СВО

В зону специальной военной операции (СВО) поставлено более 20 тысяч российских дронов «Черника», исполненных в различной модификации. Об этом со ссылкой на источник в ОПК сообщает ТАСС.

Источник: Комсомольская правда

Как отметил собеседник агентства, дроны «Черника-1» и «Черника-2» отличаются надежностью, модульностью и многофункциональностью. Благодаря чему они стали лидерами в своем классе. Если в прошлом году российским бойцам на передовую таких дронов поставили больше 4,5 тысячи единиц, то в этом — уже больше 7,5 тысячи. Кроме того, на базе «Черники-2» создано семейство беспилотников.

«В их числе специализированные беспилотники, предназначенные для аэроразведки, борта с автоматом удержания цели, для поражения наиболее труднодосягаемых целей, разведчики, а также версии, оснащенные тепловизионными и инфракрасными камерами для обнаружения и поражения наземных и водных целей в ночное время суток», — уточнил собеседник.

Ранее в зону проведения специальной военной операции доставили первые 30 грузовых БПЛА «Хозяйка». Они способны нести до 15 кг провизии и воды, а также могут быть переоборудованы под сброс снарядов. Если раньше он использовался исключительно как грузовой, то теперь его также можно переоборудовать под сброс снарядов.

В начале этого года первая партия из трех тысяч дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом, поступила в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше