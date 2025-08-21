Нововоронежская АЭС опровергла фейк об отключении энергоблока из-за атаки

Распространяемые в сети сообщения об отключении энергоблока 7 НВАЭС из-за атаки БПЛА являются недостоверными, сообщил директор атомной станции Владимир Поваров.
«По состоянию на 11:30 (мск) устранён дефект, который вызвал срабатывание электрических защит генератора. Сейчас турбина находится на холостом ходу», — говорится в официальном заявлении.
Сегодня, 21 августа, блок готовится к включению в сеть.
