Нововоронежская АЭС опровергла фейк об отключении энергоблока из-за атаки

Недостоверную информацию распространяют в сети.

Распространяемые в сети сообщения об отключении энергоблока 7 НВАЭС из-за атаки БПЛА являются недостоверными, сообщил директор атомной станции Владимир Поваров.

«По состоянию на 11:30 (мск) устранён дефект, который вызвал срабатывание электрических защит генератора. Сейчас турбина находится на холостом ходу», — говорится в официальном заявлении.

Сегодня, 21 августа, блок готовится к включению в сеть.

