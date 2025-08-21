Ричмонд
Для тушения пожара после атаки БПЛА в Ростовской области организовали подвоз воды

Власти Ростовской области организовали доставку воды к месту пожара в Новошахтинске, возникшего после атаки беспилотника.

Информацию предоставил глава городской администрации, Сергей Бондаренко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 августа из-за падения дрона произошло возгорание на промышленном объекте. Системам противовоздушной обороны удалось отразить ночные атаки в нескольких населенных пунктах и районах, включая Каменск, Донецк, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Белокалитвинский и Тарасовский районы.

Согласно заявлению главы города, сегодня в 13:00 состоится экстренное заседание комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время организована подача воды посредством автоцистерн для оперативного заполнения пожарных резервуаров. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
