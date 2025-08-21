Для тушения пожара после атаки БПЛА в Ростовской области организовали подвоз воды

Информацию предоставил глава городской администрации, Сергей Бондаренко.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 августа из-за падения дрона произошло возгорание на промышленном объекте. Системам противовоздушной обороны удалось отразить ночные атаки в нескольких населенных пунктах и районах, включая Каменск, Донецк, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Белокалитвинский и Тарасовский районы.
Согласно заявлению главы города, сегодня в 13:00 состоится экстренное заседание комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
В настоящее время организована подача воды посредством автоцистерн для оперативного заполнения пожарных резервуаров. Работы по ликвидации пожара продолжаются.