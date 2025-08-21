Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Север»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новая Гута, Андреевка, Новая Сечь, Пролетарское, Катериновка, Варачино, Садки и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — отмечает МО РФ.