Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Север»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новая Гута, Андреевка, Новая Сечь, Пролетарское, Катериновка, Варачино, Садки и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.