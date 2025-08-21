Подразделения войск «Центр» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки уничтожили до 380 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.