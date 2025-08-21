Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения войск «Центр» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки уничтожили до 380 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Чунишино, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.