Подразделения войск «Центр» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Чунишино, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.