ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка и Новый Мир в Харьковской области, Среднее и Кировск в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 24 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.