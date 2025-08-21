ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка и Новый Мир в Харьковской области, Среднее и Кировск в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 24 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.