Минобороны рассказало об успехах группировки «Восток» в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили свыше 225 военнослужащих ВСУ, а также танк и четыре боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ в четверг.
«ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада материальных средств», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Полтавка, Ольговское, Дорожнянка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.