Минобороны рассказало об успехах группировки «Восток» в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили свыше 225 военнослужащих ВСУ, а также танк и четыре боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ в четверг.