Бригада ВСУ попала в оперативное окружение в районе Родинского

«В районе Родинского они фактически тоже, вот это одна из бригад “Азова”*, находятся в оперативном окружении, находятся под полным нашим огневым контролем. Единственное, что они не отходят почему-то из Родинского, то ли они не получили приказ, то ли они уже не могут отойти, понимая, что могут понести большие потери,» — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.