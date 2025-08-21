Бригада ВСУ попала в оперативное окружение в районе Родинского

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бригада националистической группировки «Азов»* находится в оперативном окружении и под полным огневым контролем российских военных в районе Родинского, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В районе Родинского они фактически тоже, вот это одна из бригад “Азова”*, находятся в оперативном окружении, находятся под полным нашим огневым контролем. Единственное, что они не отходят почему-то из Родинского, то ли они не получили приказ, то ли они уже не могут отойти, понимая, что могут понести большие потери,» — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Он добавил, что бойцы «Азова»* отступили в районе Лимана.
«Это говорит о том, что как “Азов”* воюет. В районе Лимана отступили, не выдержав атак со стороны наших подразделений», — подчеркнул он.
* Террористическая организация, запрещена в России.