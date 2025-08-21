Силы ПВО сбили 294 беспилотника за сутки

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В министерстве обороны РФ добавили, что авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам производства, хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше