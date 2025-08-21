Ричмонд
Силы ПВО сбили 294 беспилотника за сутки

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российская ПВО за сутки в зоне СВО сбила четыре авиационные бомбы и 294 беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

В министерстве обороны РФ добавили, что авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам производства, хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

