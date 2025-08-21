Трехтонная бомба уничтожила пункт дислокации бригады НГУ в Мирнограде

Кадры уничтожения пункта временной дислокации одной из бригад Нацгвардии Украины на территории Мирнограда в ДНР опубликовал в четверг Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, под удар попали боевики 15-й бригады оперативного назначения НГУ. Для их поражения была применена бомба ФАБ-3000. Сообщается, что в результате удара ПВД был уничтожен.
В публикации говорится также о нанесении ракетного удара по расположению военнослужащих 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в поселке Двуречанское Харьковской области. Пункт временной дислокации украинских боевиков поразила ракета Х-39.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами пункта дислокации ВСУ в Орестополе Днепропетровской области.