Военный эксперт: удар по украинской авиабазе ставит ВСУ в тяжелое положение

«Она в полукольце и скоро это полукольцо будет напоминать подкову. Там крайне тяжелая ситуация для ВСУ. Две дороги осталось. Одна дорога полностью под нашим огневым контролем, а другая, на Павлоград, пока функционирует, но, я думаю, что мы в ближайшее время ее перережем. Тем самым для агломерации, для тех украинских войск, которые там находятся, будет очень тяжелое положение», — указал эксперт.