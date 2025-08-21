Военный эксперт: удар по украинской авиабазе ставит ВСУ в тяжелое положение

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы нанесли удар по авиационной базе ВСУ в городе Дубно (Ровенская область). Отмечалось, что для поражения цели были применены аэробаллистические ракеты «Кинжал».
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что удары по украинской авиабазе имеют большое значение для боевых действий. Он отметил, что российские силы продвигаются в сторону Покровско-Мирноградской агломерации.
«Она в полукольце и скоро это полукольцо будет напоминать подкову. Там крайне тяжелая ситуация для ВСУ. Две дороги осталось. Одна дорога полностью под нашим огневым контролем, а другая, на Павлоград, пока функционирует, но, я думаю, что мы в ближайшее время ее перережем. Тем самым для агломерации, для тех украинских войск, которые там находятся, будет очень тяжелое положение», — указал эксперт.
Что касается возможного завершения конфликта, то специалист усомнился, что удар по авиабазе является подготовкой к этому. Гораздо важнее, по его мнению, обеспечить включение требования о демилитаризации Украины в текст мирного соглашения. Если же пункта о демилитаризации не будет, то западные страны помогут Украине восстановить поврежденные военные объекты, уверен эксперт.