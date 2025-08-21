Артиллеристы Южной группировки уничтожили склад боеприпасов «Азова» в ДНР

«На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности на берегу Клебан-Быкского водохранилища было замечено перемещение военнослужащих ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило обнаружить склад боеприпасов 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, аппаратуру связи доступа в интернет и расположение подразделения охраны объекта», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» применил корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь». «Точным ударом объект ВСУ уничтожен. Детонация боекомплекта уничтожила в том числе аппаратуру связи и доступа в интернет, а также укрытие охраны склада», — добавили там.
С 2023 года командование бригады «Азов» стало командованием 12-й бригады. Боевики группировки известны жестоким обращением к пленным и гражданским, а также приверженностью нацистской идеологии.