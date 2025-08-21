Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллеристы Южной группировки уничтожили склад боеприпасов «Азова» в ДНР

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск при помощи корректируемого боеприпаса «Краснополь» уничтожил полевой склад боеприпасов группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля.

Источник: РИА "Новости"

«На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности на берегу Клебан-Быкского водохранилища было замечено перемещение военнослужащих ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило обнаружить склад боеприпасов 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, аппаратуру связи доступа в интернет и расположение подразделения охраны объекта», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» применил корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь». «Точным ударом объект ВСУ уничтожен. Детонация боекомплекта уничтожила в том числе аппаратуру связи и доступа в интернет, а также укрытие охраны склада», — добавили там.

С 2023 года командование бригады «Азов» стало командованием 12-й бригады. Боевики группировки известны жестоким обращением к пленным и гражданским, а также приверженностью нацистской идеологии.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше