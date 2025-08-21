Главное из брифинга Минобороны 21 августа 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
В ночь на 21 августа российские Вооруженные Силы нанесли групповой удар высокоточным оружием, а также ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
Армия России освободила село в ДНР
Бойцы группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино Донецкой Народной Республики.
«Север» продвинулся в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах восьми населенных пунктов в Сумской области, а также атаковали две украинские бригады в районе двух населенных пунктов в Харьковской области.
ВСУ потеряли порядка 115 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Группировка «Запад» заняла новые рубежи
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка, Новый Мир Харьковской области, Среднее и Кировск ДНР.
Потери противника в живой силе составили до 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и шесть складов боеприпасов.
Группировка «Юг» наступает в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
ВС РФ ликвидировали за сутки: до 240 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 12 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Великомихайловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Полтавка, Ольговское, Дорожнянка Запорожской области и Камышеваха ДНР.
Потери ВСУ за сутки: свыше 225 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три склада материальных средств.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Белогорье, Степовое Запорожской области, Новоберислав, Понятовка, Садовое и Белозерка Херсонской области.
ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, восемь станций РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы;
- 294 БПЛА самолетного типа.