Погиб, спасая бойца в Курской области: в Керчи простились с участником СВО

Руководитель администрации отметил, что уроженец Дальнего Востока спас очень много бойцов и мирных жителей. Среди них были и раненые дети. Военнослужащий погиб в Курской области 6 июля 2025 года. Это произошло в тот момент, когда он спасал раненого бойца.