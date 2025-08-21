Ричмонд
Погиб, спасая бойца в Курской области: в Керчи простились с участником СВО

В Керчи простились с участником СВО, погибшим при спасении военнослужащего.

Источник: пресс-служба администрации Керчи

В Керчи простились с участником специальной военной операции Константином Бежацким, погибшим при спасении бойца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Олег Каторгин.

Бежацкий родился 15 июля 1975 года на Камчатке. Он служил в Хабаровском крае. Уроженец Дальнего Востока был радистом. В зону СВО военнослужащий ушел добровольцем. Боец был трижды контужен.

«Воевал на БТРе, доставлял военнослужащих на линию фронта и вывозил раненных», — рассказал Каторгин о Бежацком.

Руководитель администрации отметил, что уроженец Дальнего Востока спас очень много бойцов и мирных жителей. Среди них были и раненые дети. Военнослужащий погиб в Курской области 6 июля 2025 года. Это произошло в тот момент, когда он спасал раненого бойца.

«Константин Бежацкий награжден медалью “За храбрость”, медалью “Участнику специальной военной операции”. Настоящий мужчина, защитник. Его подвиг навсегда останется в сердцах родных и близких. Светлая память», — написал Каторгин.