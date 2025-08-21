Минобороны раскрыло имя нового командующего группировкой «Север»

Командующим группировкой войск «Север» стал генерал-полковник Евгений Никифоров. Это следует из сообщения Минобороны, посвященного визиту министра обороны Андрея Белоусова.
Ведомство сообщило, что министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова.
Ранее командующим группировкой был генерал-полковник Александр Лапин. В начале военной операции он руководил группировкой «Центр», а в группу «Север» отправился в мае 2024 года. При нем войска на этом направлении вели бои за Волчанск, занимались обороной и в дальнейшем освобождением Курской области, создавали буферную зону в Сумской и Харьковской областях.
В 2022 году глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Лапина в недобросовестном отношении к своим обязанностям и отсутствии на боевых позициях. Именно на генерала Кадыров возложил ответственность за отход российских войск из Красного Лимана, Терн, Торского и Ямполовки.
55-летний Никифоров ранее был командующим Западным военным округом. Однако с 2024 года такой округ перестал существовать — вместо него снова создали Московский и Ленинградский округа. За создание двух новых военных округов в декабре 2022 года выступил занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу. Он объяснил это «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции».
Генерал-полковник Евгений Никифоров награжден большим количеством орденов и медалей. В их числе — ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден Кутузова, «За военные заслуги».
В разные годы Никифоров командовал 20-й и 58-й армиями. В 2018—2019 годах возглавлял российскую группировку в Сирии.
В мае новым главкомом Сухопутных войск Вооруженных сил России стал генерал-полковник Андрей Мордвичев, командующий Центральным военным округом (ЦВО) и группировкой войск «Центр». Ранее от этой должности был освобожден генерал армии Олег Салюков. Президент Владимир Путин назначил его заместителем секретаря Совбеза России.