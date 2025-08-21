Минобороны раскрыло имя нового командующего группировкой «Север»

55-летний Никифоров ранее был командующим Западным военным округом. Однако с 2024 года такой округ перестал существовать — вместо него снова создали Московский и Ленинградский округа. За создание двух новых военных округов в декабре 2022 года выступил занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу. Он объяснил это «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции».