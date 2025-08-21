Ричмонд
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА днем 21 августа

Особый режим действует в регионе с 15:59.

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА днем 21 августа, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

Особый режим действует в регионе с 15:59.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области», — говорится в сообщении главы региона.

