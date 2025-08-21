Ричмонд
В Воронежской области второй раз за сутки объявлена атака БПЛА

Жителей региона попросили сохранять спокойствие.

В Воронежской области вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Сообщение появилось в телеграм-канале губернатора Александра Гусева в 15.58.

Глава региона попросил граждан сохранять спокойствие.

— Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области, — написал он.

Ранее режим опасности продлился 10 часов 43 минуты. его отменили утром 21 августа. В ходе этого времени уничтожили семь БПЛА. Из-за их падения без электричества остались несколько сел. Кроме того, вынуждены были остановиться из-за повреждения контактной сети 19 поездов.

