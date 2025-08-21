Опубликовано новое видео поражения «Ланцетами» группы катеров ВСУ

В ролике, сделанном в темное время суток, показаны несколько целей, двигающихся на большой скорости. Затем видно, как барражирующие боеприпасы «Ланцет» пикируют и взрывают плавсредства противника.
«Ланцеты» уже хорошо зарекомендовали себя при выполнении подобных заданий, которые проводились как днем, так и ночью. Ранее, например, демонстрировалась, ликвидация украинского безэкипажного катера Magura V7, вооруженного американскими авиационными ракетами AIM-9M Sidewinder с инфракрасными головками наведения.
Кроме того, весной сообщалось об уничтожении такими БПЛА патрульного катера 40PB американского производства и большого десантного катера «Сватово».