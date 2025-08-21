Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано новое видео поражения «Ланцетами» группы катеров ВСУ

Telegram-канал «Изнанка» разместил видеокадры, демонстрирующие уничтожение вражеской десантной катерной группы в Черном море.

В ролике, сделанном в темное время суток, показаны несколько целей, двигающихся на большой скорости. Затем видно, как барражирующие боеприпасы «Ланцет» пикируют и взрывают плавсредства противника.

«Ланцеты» уже хорошо зарекомендовали себя при выполнении подобных заданий, которые проводились как днем, так и ночью. Ранее, например, демонстрировалась, ликвидация украинского безэкипажного катера Magura V7, вооруженного американскими авиационными ракетами AIM-9M Sidewinder с инфракрасными головками наведения.

Кроме того, весной сообщалось об уничтожении такими БПЛА патрульного катера 40PB американского производства и большого десантного катера «Сватово».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше