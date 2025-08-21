Ричмонд
Башня танка ВСУ после взрыва улетела на полсотни метров

Как происходило уничтожение Т-72 ВСУ западнее населенного пункта Амбарное (Харьковская область), показано в Telegram-канале «Северный ветер». Боевая машина противника, оборудованная дополнительными защитными экранами, попыталась атаковать российские позиции. В их сторону было сделано несколько выстрелов.

После чего экипаж «семьдесят второго» решил не испытывать судьбу, и по грунтовой дороге, расположенной рядом с лесопосадками, на большой скорости стал уходить в свое расположение. Однако сделать этого ему не дали.

Танк был обездвижен ударами дронов-камикадзе, после чего его стали добивать. В результате произошел мощный взрыв боекомплекта — многотонная башня была обнаружена в нескольких десятках метрах от корпуса, у которого разворотила всю правую часть. По всей видимости, находившиеся внутри вэсэушники погибли.