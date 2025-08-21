Башня танка ВСУ после взрыва улетела на полсотни метров

После чего экипаж «семьдесят второго» решил не испытывать судьбу, и по грунтовой дороге, расположенной рядом с лесопосадками, на большой скорости стал уходить в свое расположение. Однако сделать этого ему не дали.
Танк был обездвижен ударами дронов-камикадзе, после чего его стали добивать. В результате произошел мощный взрыв боекомплекта — многотонная башня была обнаружена в нескольких десятках метрах от корпуса, у которого разворотила всю правую часть. По всей видимости, находившиеся внутри вэсэушники погибли.