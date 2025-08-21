Боевики ВСУ помогли российским бойцам в зоне СВО: вот с какой целью

Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц поделился историей о подвиге российского бойца с позывным Купол. Его сослуживец, боец с позывным Лимон, рассказал, что Купол ценой своей жизни спас десятерых пленных украинских военных. Купол входил в группу из четырех российских бойцов, которые провели операцию в тылу врага. Они преодолели 17 километров, незаметно атаковали минометную батарею противника и захватили в плен десять военнослужащих ВСУ.