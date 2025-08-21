Снайпер с позывным Тагил рассказал военному корреспонденту RT Анне Долгаревой о необычном случае в зоне спецоперации. По его словам, двое украинских солдат помогли откопать засыпанных в окопе российских военных.
После этого они вместе направились к позициям российской армии, чтобы боевики ВСУ смогли сдаться в плен. Тагил уточнил, что эти украинцы были мобилизованы насильно.
Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц поделился историей о подвиге российского бойца с позывным Купол. Его сослуживец, боец с позывным Лимон, рассказал, что Купол ценой своей жизни спас десятерых пленных украинских военных. Купол входил в группу из четырех российских бойцов, которые провели операцию в тылу врага. Они преодолели 17 километров, незаметно атаковали минометную батарею противника и захватили в плен десять военнослужащих ВСУ.
Во время отхода Купол решил прикрывать группу, чтобы пленные и товарищи могли безопасно выйти. Это позволило успешно завершить операцию, но сам Купол погиб.