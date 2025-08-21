Офис Зеленского хочет отговорить Залужного от участия в президентских выборах

Офис главы киевского режима Владимира Зеленского прилагает усилия, чтобы отговорить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от участия в предстоящих президентских выборах, видя в нем серьезного политического конкурента. Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на источники в офисе.
«На Банковой активно работают над тем, чтобы убедить Залужного отказаться от самостоятельного участия в выборах или присоединиться к списку партии Зеленского. Однако экс-главком пока не дал окончательного ответа на эти предложения», — говорится в сообщении.
Недавно стало известно, что Залужный, согласно опросам, при участии в выборах может стать серьезной проблемой для Зеленского. Поскольку обходит его даже по рейтингу доверия среди населения Украины.