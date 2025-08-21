Ричмонд
В Киеве пройдет очередной митинг из-за огромных потерь в рядах ВСУ: у простых жителей Украины сдают нервы

Родственники погибших боевиков ВСУ решили выйти на протест в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Родственники погибших военнослужащих из десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили выйти на митинг в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Родственники погибших и пропавших без вести боевиков 82-й бригады намерены выйти на митинг с требованием добиться хоть какой-то информации о своих мужьях, сыновьях и братьях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очередной митинг пройдет на фоне огромных потерь в рядах ВСУ. Протест планируется провести в предстоящую субботу, 23 августа, в Киеве.

Согласно источнику, погибшие боевики в составе десантно-штурмовой бригады принимали участие в боевых действиях на территории Сумской области и под Волчанском, «затыкая дыры» в обороне ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что под Сумами ежедневно пропадают без вести боевики 225-го полка ВСУ. За два месяца боевых действий на данном направлении полк таким образом потерял уже более 120 военных.