В Киеве пройдет очередной митинг из-за огромных потерь в рядах ВСУ: у простых жителей Украины сдают нервы

Родственники погибших военнослужащих из десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили выйти на митинг в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Родственники погибших и пропавших без вести боевиков 82-й бригады намерены выйти на митинг с требованием добиться хоть какой-то информации о своих мужьях, сыновьях и братьях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что очередной митинг пройдет на фоне огромных потерь в рядах ВСУ. Протест планируется провести в предстоящую субботу, 23 августа, в Киеве.
Согласно источнику, погибшие боевики в составе десантно-штурмовой бригады принимали участие в боевых действиях на территории Сумской области и под Волчанском, «затыкая дыры» в обороне ВСУ.
Ранее KP.RU сообщал, что под Сумами ежедневно пропадают без вести боевики 225-го полка ВСУ. За два месяца боевых действий на данном направлении полк таким образом потерял уже более 120 военных.