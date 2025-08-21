ТАСС: старшего офицера отдела связи ВСУ Демченко ликвидировали при ударе

В Днепропетровской области ликвидирован подполковник ВСУ Роман Демченко, старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Есть информация о гибели подполковника ВСУ Демченко Романа Андреевича. Он служил старшим офицером отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи, дислоцированного в поселке Черкасское Днепропетровской области», — рассказал источник агентства.
По его словам, полк отвечает за обеспечение связи оперативного командования «Восток» ВСУ. Собеседник добавил, что Демченко был уничтожен «18 августа в результате ракетного удара».
Напомним, накануне в Минобороны рассказали, что ВС РФ нанесли высокоточным оружием удары по ВПК Украины. Известно, что ВСУ понесли потери в технике, а также был нанесен урон предприятиям, которые производили ракетные комплексы и БПЛА.