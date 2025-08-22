RT показал другие кадры проезда в зоне СВО БТР М113 под флагами России и США

На сайте французского канала пишут, что заметили ряд «странностей»: некую «манипуляцию» с изображением и использование нейросети для модификации исходных кадров. Утверждается, что использовали «специальные программы» для анализа видео.
ИИ-бот Grok при этом подтвердил подлинность видео RT.
На ролик также отреагировал экс-посол США в России Майкл Макфол — он прокомментировал его одним словом «вау».
В свою очередь, глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак возмутился, заявив, что это «максимальная наглость».
«А как это понимать?» — сказал он.
Видео передали военкору RT Владу Андрице российские танкисты из 70-го мотострелкового полка. Трофейный американский БТР М113 едет в бой, предположительно, в районе запорожского села Малая Токмачка.