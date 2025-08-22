«Грабят дома до последней мелочи»: Сальдо рассказал о зверствах ВСУ на правобережье Херсонщины

«Боевики киевского режима усиливают давление на мирных жителей Правобережья Херсонщины. С каждым днем получаю все больше историй о том, как наших людей на оккупированных Украиной территориях унижают за незнание украинского языка, подвергают проверкам и насилию», — рассказал Сальдо.