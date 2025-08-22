«Грабят дома до последней мелочи»: Сальдо рассказал о зверствах ВСУ на правобережье Херсонщины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на подконтрольной Украине правобережной части региона ВСУшники проводят проверки и применяют пытки в отношении местных жителей.
«Боевики киевского режима усиливают давление на мирных жителей Правобережья Херсонщины. С каждым днем получаю все больше историй о том, как наших людей на оккупированных Украиной территориях унижают за незнание украинского языка, подвергают проверкам и насилию», — рассказал Сальдо.
По словам губернатора, жители правобережной части Херсонской области вынуждены покидать места своего проживания.
«Боевики заселяют их [дома] и грабят хозяйства до последней мелочи. Это и есть настоящий террор», — заключил губернатор.
Накануне Сальдо рассказал, что благодаря помощи местных жителей, ему удалось спастись от нескольких покушений.