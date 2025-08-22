ПВО отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске

С 15 августа средства ПВО сбили, в том числе, 808 БПЛА в Донецкой Народной Республике, 68 — в Белгородской области, 31 — в Воронежской области.
Кроме того, ночью 17 августа на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен украинский беспилотник. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока.
Украинский БПЛА во вторник атаковал высоковольтное оборудование в Запорожье, вследствие этого произошло аварийное отключение электроснабжения по всей территории области. Отключение не сказалось на работе Запорожской АЭС.
Утром в четверг из-за падения беспилотника оказался поврежден объект энергетики в Воронежской области, без света остались несколько сел, ряд пассажирских поездов задержали.
Отражены были атаки дронов и на других направлениях.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже на Аляске 15 августа.