Участники СВО в Челябинске получат право на социальное такси

Как пояснила председатель комитета Лариса Мошкова, участники СВО будут включены в перечень льготных категорий граждан наравне с пенсионерами и инвалидами. «Сейчас право участников СВО на использование социального такси не обозначено, но вопрос уже проработали», — уточнила она.