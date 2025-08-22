Участники СВО в Челябинске получат право на социальное такси

Соответствующие поправки в нормативные документы готовятся комитетом социальной политики мэрии города.
Как пояснила председатель комитета Лариса Мошкова, участники СВО будут включены в перечень льготных категорий граждан наравне с пенсионерами и инвалидами. «Сейчас право участников СВО на использование социального такси не обозначено, но вопрос уже проработали», — уточнила она.
В распоряжении службы находятся 11 автомобилей, три из которых оборудованы подъемниками для маломобильных пассажиров. Льготникам предоставляется до 96 бесплатных поездок в год. Заявки принимаются через диспетчерскую службу в Центре активного долголетия Курчатовского района.