Участники СВО в Челябинске получат право на социальное такси

Раненые бойцы спецоперации, проходящие реабилитацию в Челябинске, смогут бесплатно пользоваться социальным такси для поездок в медицинские учреждения.

Источник: «Вечерний Челябинск»

Соответствующие поправки в нормативные документы готовятся комитетом социальной политики мэрии города.

Как пояснила председатель комитета Лариса Мошкова, участники СВО будут включены в перечень льготных категорий граждан наравне с пенсионерами и инвалидами. «Сейчас право участников СВО на использование социального такси не обозначено, но вопрос уже проработали», — уточнила она.

В распоряжении службы находятся 11 автомобилей, три из которых оборудованы подъемниками для маломобильных пассажиров. Льготникам предоставляется до 96 бесплатных поездок в год. Заявки принимаются через диспетчерскую службу в Центре активного долголетия Курчатовского района.