Аэропорт в Волгограде закрывали на три часа из-за атаки БПЛА

Как сообщает V102.RU со ссылкой на представителя Росавиации, ограничения на прием и отправку воздушных судов в Волгограде были введены в 2:20. В 5:08 аэропорт открыли.
По сообщению губернатора Андрея Бочарова, после отражения атаки из-за обломков БПЛА на ге Волгограда загорелась сухая растительность. Пожар тушат. По предварительным данным, пострадавших нет.
