Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт в Волгограде закрывали на три часа из-за атаки БПЛА

22 августа около трех часов не работал волгоградский аэропорт из-за атаки украинских БПЛА.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на представителя Росавиации, ограничения на прием и отправку воздушных судов в Волгограде были введены в 2:20. В 5:08 аэропорт открыли.

По сообщению губернатора Андрея Бочарова, после отражения атаки из-за обломков БПЛА на ге Волгограда загорелась сухая растительность. Пожар тушат. По предварительным данным, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше