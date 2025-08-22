Марочко: армия РФ продвинулась под Купянском и отбила часть позиций ВСУ

«Северо-восточнее населенного пункта Кондрашовка Харьковской области наши войска продвинулись по направлению Малой Шапковки и заняли часть украинских позиций в лесополосе. В районе Тищенковки под огневой контроль взят участок трассы протяженностью в 1 км, а юго-западнее населенного пункта передовые отряды ВС РФ продвинулись на 300 м вдоль железнодорожного полотна», — сказал он.