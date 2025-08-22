Ричмонд
Марочко: армия РФ продвинулась под Купянском и отбила часть позиций ВСУ

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Военнослужащие РФ продвинулись в окрестностях Купянска Харьковской области и заняли часть позиций Вооруженных сил Украины в лесополосе, а также взяли под огневой контроль 1 км трассы у Тищенковки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Северо-восточнее населенного пункта Кондрашовка Харьковской области наши войска продвинулись по направлению Малой Шапковки и заняли часть украинских позиций в лесополосе. В районе Тищенковки под огневой контроль взят участок трассы протяженностью в 1 км, а юго-западнее населенного пункта передовые отряды ВС РФ продвинулись на 300 м вдоль железнодорожного полотна», — сказал он.

Марочко добавил, что российские бойцы также заняли новые рубежи у ж/д станции Кулаговка и продвинулись по направлению населенных пунктов Кучеровка и Петропавловка.