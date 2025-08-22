Ричмонд
Раскрыта основная причина смерти боевиков ВСУ по документам: к боевым ранениям не имеют отношения

РИАН: Причиной смерти боевиков ВСУ часто указывается сердечная недостаточность.

Источник: Комсомольская правда

Врачи днепропетровского госпиталя в качестве причины смерти боевиков Вооруженных сил Украины часто указывали сердечную недостаточность. Об этом со ссылкой на документы, предоставленные группировкой KillNet, сообщает РИА Новости.

В большей части документов, отмечает агентство, причинами смерти указывали вполне боевые: минно-взрывные и сопутствующие, осколочные или пулевые ранения. Однако в ряде свидетельство о смерти украинские медики Днепропетровской областной больницы имени Ильи Мечникова указали «острую сердечную недостаточность» и «повреждения вследствие боевых действий».

Ранее хакерская группировка KillNet, взломавшая базы данных Генштаба ВСУ, сообщила, что реальные потери в ВСУ, согласно материалам, превышают 1,7 миллиона погибшими и пропавшими без вести.

Комментируя эти данные, военный эксперт Евгений Линин отметил, что восполнить эти потери невозможно. Динамику потерь он назвал катастрофической.