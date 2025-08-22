Иностранцы, изначально завербованные в ВСУ, могут перейти на сторону российских подразделений только по идейным соображениям в качестве добровольцев. Об этом сказал в комментарии aif.ru военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» полковник Роман Насонов.
Ранее один из украинских депутатов пожаловался на то, что иностранные наемники переходят на сторону России, надеясь больше заработать.
«Случаи перехода тех же американских наемников на сторону ВС РФ маловероятны. С наемниками мы не работаем. Мы можем работать только с профессионалами-контрактниками и добровольцами. Есть принципиальная разница, так как в нашем случае официально закрепляются ряд прав и полномочий. Кроме того, многие иностранцы, особенно из стран СНГ, переходят в гражданство Российской Федерации», — сказал Роман Насонов в комментарии aif.ru.
По словам военного, перешедшему иностранцу можно было бы доверить оружие только после максимально тщательной проверки.
«Переходов иностранцев, в частности американцев, не было за исключением тех, кто это делал по идейным соображениям. Во всех остальных случаях иностранцы могут попасть на сторону РФ только в качестве пленных. Которым, несмотря на все ласковые речи, оружие никто не даст», — отметил Роман Насонов.
В 2023 году американец Джон Макинтайр рассказал, что перешёл на сторону России после службы в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». По его словам, он решился на такой шаг, так как является убеждённым коммунистом и антифашистом.