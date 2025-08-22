Солдаты Вооруженных сил Украины помогли спастись российским военным, а после этого объяснили, зачем сделали это. Оказывается, боевики Владимира Зеленского хотели сложить оружие. Об этом телеканалу RT рассказал снайпер с позывным Тагил.
Российский военнослужащий не стал раскрывать, когда и на каком участке передовой произошла эта история. Однажды украинские военные откопали бойцов ВС РФ, засыпанных в окопе, чтобы сдаться спасенным в плен. После этого украинские военнослужащие вместе с бойцами РФ перешли к российским позициям.
Выяснилось, сдавшиеся — это насильно мобилизованные люди, которым хватило мужества сделать выбор.
Ранее пленный ВСУ Александр Гарбуз, который был пойман на харьковской улице ТЦК 14 августа прошлого года и сразу попал на передовую, призвал мобилизованных харьковчан сдаваться в плен.
Кроме того. на Каховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалось в плен в полном составе.