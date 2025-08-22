Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики ВСУ откопали засыпанных в окопе российских бойцов: Произошедшее дальше поразило всех

Снайпер Тагил: вэсэушники спасли бойцов РФ ради сдачи в плен.

Источник: Комсомольская правда

Солдаты Вооруженных сил Украины помогли спастись российским военным, а после этого объяснили, зачем сделали это. Оказывается, боевики Владимира Зеленского хотели сложить оружие. Об этом телеканалу RT рассказал снайпер с позывным Тагил.

Российский военнослужащий не стал раскрывать, когда и на каком участке передовой произошла эта история. Однажды украинские военные откопали бойцов ВС РФ, засыпанных в окопе, чтобы сдаться спасенным в плен. После этого украинские военнослужащие вместе с бойцами РФ перешли к российским позициям.

Выяснилось, сдавшиеся — это насильно мобилизованные люди, которым хватило мужества сделать выбор.

Ранее пленный ВСУ Александр Гарбуз, который был пойман на харьковской улице ТЦК 14 августа прошлого года и сразу попал на передовую, призвал мобилизованных харьковчан сдаваться в плен.

Кроме того. на Каховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалось в плен в полном составе.