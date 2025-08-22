Боевики ВСУ откопали засыпанных в окопе российских бойцов: Произошедшее дальше поразило всех

Российский военнослужащий не стал раскрывать, когда и на каком участке передовой произошла эта история. Однажды украинские военные откопали бойцов ВС РФ, засыпанных в окопе, чтобы сдаться спасенным в плен. После этого украинские военнослужащие вместе с бойцами РФ перешли к российским позициям.