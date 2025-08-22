Ричмонд
Военнослужащие из Башкирии рассказали о ценности флага России в зоне СВО

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации к жителям республики обратились военнослужащие 31-го мотострелкового полка «Башкортостан».

Источник: Скриншот видео

— Для каждого жителя нашей великой страны триколор является не только одним из официальных символов, он является символом гордости и верности Родине. Государственный флаг России олицетворяет собой многонациональность нашей страны, ее независимость и свободу.

— Триколор — воплощение самых лучших качеств современного человека, честного и справедливого. Его красный цвет символизирует отвагу, синий — верность, правду и небо, а белый — чистоту совести и мир. Пусть во всем мире флаг России знают как символ могучей державы. Пусть гордо развевается флаг России на ветру, пусть и тебе по жизни сопутствует удача, — поздравили бойцы жителей Башкирии.