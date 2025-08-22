Ричмонд
Ночную атаку БПЛА на юг Волгограда прокомментировал губернатор Бочаров

Пожары возникли в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона.

Массированную атаку украинских беспилотников отразили силами ПВО над территорией Волгоградской области.

Глава региона Андрей Бочаров так прокомментировал ситуацию в 3:33:

«В связи с падением обломков БПЛА в Красноармейском районе на улицах Удмуртской и Джека Лондона возникли локальные возгорания сухой растительности. Пожарные расчеты уже работают».

Губернатор подтвердил, что, по предварительным данным, никто из людей не пострадал.

