Низкая подготовка мобилизованных ВСУ привела к трагическим ошибкам: бригады открывают стрельбу по своим же позициям

ТАСС: ВСУ открывают огонь по позициям своих же бригад в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения Вооруженных сил Украины открывают огонь по позициям своих же бригад в Харьковской области. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.

По их информации, на участке Меловое-Хатнее наблюдается крайне низкий уровень взаимодействия между подразделениями ВСУ. Причиной этого называют сжатые сроки подготовки мобилизованных 143-й отдельной механизированной бригады и низкий процент опытных военнослужащих в её составе.

Сообщается, что смежные подразделения 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады по ошибке открывали огонь по позициям 143-й бригады. По данным источника, командование ВСУ продолжает переброску личного состава для выстраивания линии обороны на рубеже Хатнее — Амбарное.

Накануне в Минобороны рассказали, что ВС РФ нанесли высокоточным оружием удары по ВПК Украины. Известно, что ВСУ понесли потери в технике, а также был нанесен урон предприятиям, которые производили ракетные комплексы и БПЛА.

