Ночью 22 августа в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

Если вы в транспорте, выйдите из него и найдите укрытие. В здании рекомендуют спуститься на нижние этажи или в подвал, но не пользоваться лифтом. В квартире надо найти место без окон, между несущих стен. Если вы заметили на улице упавший беспилотник или его фрагменты, не подходите к нему, а звоните.