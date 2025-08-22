Ночью 22 августа в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников ночью 22 августа. Такое предупреждение появилось в официальном приложении МЧС около 04.30. Самарцев призывают быть бдительными, а в экстренных случаях звонить 112.
Как вести себя при атаке БПЛА, напомнили в МЧС Самарской области.
— Если вы на улице, немедленно укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге, — рекомендуют в ведомстве.
Если вы в транспорте, выйдите из него и найдите укрытие. В здании рекомендуют спуститься на нижние этажи или в подвал, но не пользоваться лифтом. В квартире надо найти место без окон, между несущих стен. Если вы заметили на улице упавший беспилотник или его фрагменты, не подходите к нему, а звоните.
22 августа закрывали самарский аэропорт Курумоч, несколько рейсов из Москвы в Самару отменили.