Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью 22 августа в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

Самарцев призывают быть бдительными в связи с угрозой атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников ночью 22 августа. Такое предупреждение появилось в официальном приложении МЧС около 04.30. Самарцев призывают быть бдительными, а в экстренных случаях звонить 112.

Как вести себя при атаке БПЛА, напомнили в МЧС Самарской области.

— Если вы на улице, немедленно укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге, — рекомендуют в ведомстве.

Если вы в транспорте, выйдите из него и найдите укрытие. В здании рекомендуют спуститься на нижние этажи или в подвал, но не пользоваться лифтом. В квартире надо найти место без окон, между несущих стен. Если вы заметили на улице упавший беспилотник или его фрагменты, не подходите к нему, а звоните.

22 августа закрывали самарский аэропорт Курумоч, несколько рейсов из Москвы в Самару отменили.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше